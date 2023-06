Sérgio Conceição: "Se fôssemos mais consistentes, teriam sido quatro em quatro"

Declarações de Sérgio Conceição, treinador do ​​​​​​​FC Porto, após a conquista da Taça de Portugal, na sequência da vitória por 2-0 na final frente ao Braga.

Trata-se do seu décimo título no FC Porto e do terceiro na época: "Sim, verdade. Estou contente por acabar a época da melhor forma. Uma palavra para o Braga, que fez um trajeto de grande nível na Taça, mas também no campeonato e na Europa, o que valoriza o que foi esta final e como jogámos. Foi um jogo praticamente de só um sentido, estivemos bem defensivamente, percebendo a capacidade do Braga para jogar por fora e na largura, estivemos concentrados e a defender alto, preocupados em anular esse pontos fortes mas sem abdicar ofensivamente. Se tivéssemos mais discernimento, teria sido outro resultado, a expulsão do Wendell complicou, o Niakaté também foi expulso depois, mas com 10 foi sempre controlado. Grande jogo, dos melhores que já tive no FC Porto".

FC Porto cumpriu o plano delineado? "Sim, vou só ali aplaudir a equipa do Braga e já venho".

Apoio dos adeptos: "Eles foram fantásticos, muito apaixonados e infelizmente isso dá-me um sabor agridoce, porque se fôssemos competitivos desta forma em alguns momentos da época, nos jogos em que não digo que facilitámos, mas teria sido quatro [títulos] em quatro. Não quero tirar mérito ao Benfica, que foi mais regular e fez uma primeira volta incrível, mas pela nossa segunda volta incrível, se tivéssemos sido mais consistentes, teria sido quatro em quatro".

Gostava de ter uma maior capacidade segurar jogadores? "É difícil segurar alguns destes jogadores e depois também há a realidade do nosso campeonato, que não tem tanto poderio como outros, daí os nossos jogadores, de forma natura, saiam. Os treinadores tentam competir na Europa e todas as equipas portuguesas que estiveram lá foram fantásticas, mas infelizmente não temos esse arcaboiço para manter alguns jogadores. Se tivéssemos três ou quatro anos com continuidade, teríamos uma palavra a dizer na Europa".