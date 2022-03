Conceição: "Se fosse eu pedia desculpa e caso arrumado. Não me tirava dignidade nenhuma"

Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, marcou presença ao início da tarde desta sexta-feira no Juízo Local Criminal do Porto, para o do julgamento do caso em que acusa Seixas da Costa de difamação

"Quando as pessoas erram e quando há um assumir do erro não custa nada pedir desculpa. Pedir desculpa e as coisas estão resolvidas. Mas nem nesse ponto tem a hombridade de reconhecer erro. Reconhecem, mas pedir desculpas... o orgulho não deixa". As palavras pertencem a Sérgio Conceição e foram proferidas no exterior do o Juízo Local Criminal do Porto, onde esta tarde decorreu o o julgamento do caso no qual o treinador acusa Seixas da Costa de difamação.

"Vim disposto a isso", disse ainda o treinador quando questionado se teria aceitado um eventual pedido de desculpas.

No interior do tribunal, Sérgio Conceição disse que na altura dos factos não associou os considerandos do embaixador a qualquer situação concreta, tendo sublinhado a forma "impactante" como a expressão "mexeu" na sua vida pessoal.

"Senti a expressão como um ataque à minha pessoa. Para mim, foi grave, daí a minha queixa", declarou ao tribunal.

E acrescentou: "Se fosse eu, pedia desculpa e estava o caso arrumado. Não me tirava dignidade nenhuma pedir desculpa".

O julgamento prossegue no dia 1 de abril, às 14:00, com audição das testemunhas de acusação.