Conceição: "Se ainda acredito? Obviamente. Sempre foi o meu discurso"

Declarações do treinador do FC Porto, na conferência de imprensa de antevisão ao encontro com o Vitória de Guimarães, marcado para este sábado (18h00) e referente à última jornada da Liga Bwin

Agradecimento a abrir: "Antes de mais, como é o último jogo de campeonato e a última conferência, queria começar por agradecer a todos os adeptos porque amanhã vamos ter mais uma casa muito bem composta. Agradecer a todos aqueles que acompanharam a equipa, não só em casa, mas principalmente nos jogos fora, deram um apoio fantástico e transformaram cada estádio num mini Dragão. Um obrigado a todos, até porque a assistência média é só comparável à 2017/18, a minha primeira, e a 2003/04. São uma mais-valia do clube. Agradecer a vocês [jornalistas], alguns não estão cá. Às vezes tiveram de esperar um bocadinho pelo treino e preparação daquilo que é mais importante, o jogo."

Receção ao Vitória: "Espero um jogo competitivo diante de uma equipa que vem de quatro vitórias seguidas. Também estamos num bom momento, conseguimos levar o campeonato até à última jornada. Amanhã cabe-nos, num jogo difícil contra uma boa equipa, ganhar o jogo."

Confiança: "A confiança não tem que ver com os adversários, qualquer tipo de situação que se possa pensar. Tem que ver com o dia a dia e trabalho. Temos de fazer o nosso jogo, ganhar. Se ainda acredito? Obviamente. Sempre foi o meu discurso e será até às 20h00 de amanhã, dependendo dos descontos e do prolongar do jogo."

Crença no título: "Sim, acredito."