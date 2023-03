Conceição: "Saber é maravilhoso, até com um tratador da relva aprendemos..."

Declarações de Sérgio Conceição, treinador portista, em conferência de imprensa de antevisão ao FC Porto-Inter, marcado para terça-feira (20h00) e relativo à segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões.

O quão importante será não ir com demasiada sede ao pote? "Será importante. Há várias formas de ver isso. Não esquecer que estamos a meio de um jogo. Temos 90 minutos para virar o resultado e temos de ser inteligentes. Se isso tem a ver com essa paciência ou com ser agressivos à procura do resultado, qualquer uma delas pode resultar, dependendo da estratégia definida".

Nesta fase da sua carreira, sente que o seu estilo de treinador encaixa no top-5 de ligas europeias? "Não penso nisso minimamente. O meu crescimento tem a ver com os desafios que temos diariamente, com os jogadores de qualidade, com as mudanças no plantel ano após ano, com o termos de fugir àquilo que eu gosto como sistema de jogo e com ir à procura de outras situações, de extrair ao máximo de cada um o seu potencial e tirá-los da sua zona de conforto. Isso é que faz com que um treinador cresça. Eu quero crescer e aprender até ao fim da minha vida. Ninguém sabe tudo e saber é maravilhoso, até com um tratador da relva aprendemos, se for preciso ainda mais. Se me perguntar qual é o futebol que mais gosto, é o alemão, acho que já o disse, não me deixa sonolento. Tenho uma paixão grande por Itália, foi onde passei se calhar os momentos mais bonitos da minha carreira de jogador, daí a ligação com Itália".