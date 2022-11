Conceição aborda situação de Evanilson e revela ausências para o Mafra

Declarações do treinador do FC Porto, antes do confronto com o Mafra, marcado para esta sexta-feira e referente à fase de grupos da Taça da Liga (20h45)

Evanilson e ausências: "Não tenho [uma previsão de quando Evanilson pode voltar]. Tem dado uma resposta positiva aos tratamentos, mas está fora ainda do jogo de amanhã [com o Mafra]. Vamos ver contra o Chaves, daqui a 15 dias, se estará ou não apto. Penso que poderá estar mais próximo com o Chaves. Amanhã impossível. Não está. Como o Veron também não está e Zaidu também não. São três jogadores que estão fora, além dos jogadores que estão nas seleções."

Jogos da Seleção: "Como apaixonado por futebol, consigo desfrutar de um bom jogo, e dos comportamentos das diferentes seleções, que vão muito ao encontro daquilo que que eu falo com os meus jogadores. Temos olhado para algumas surpresas e não queremos que amanhã aconteça uma surpresa. Até dei um exemplo do jogo entre Japão e Alemanha. Hoje em dia, no futebol, há muito equilíbrio. Não existem papões. Existem equipas que trabalham de uma forma séria, muito cultas a nível tático e depois existe aquilo que eu acho extremamente importante e valorizo muito, que é ter o brilho no olho, ter cabeça fresca, coração quente e o brilho no olhar. Vi os jogadores japoneses e o selecionador com um brilho no olhar durante o hino, o que me dizia que poderia acontecer algo de fantástico no jogo. É bem demonstrativo de todo o foco, concentração, honra que têm em representar em representar o país. Não era por falta dessa dedicação ao jogo que não iam dar uma boa resposta. Acabaram por dar. O futebol anda à volta destas características, sinceramente, e obviamente o trabalho do campo, o trabalho tático, a preparação ao pormenor. O pormenor, técnico ou emocional, faz a diferença."