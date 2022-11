Conceição retribui elogios de Ricardo Sousa e diz: "Sou pago e bem pago para isso..."

Declarações de Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, em conferência de imprensa de antevisão ao encontro com o Mafra, da Taça de Portugal, que tem início às 20h45 de terça-feira.

Sérgio Conceição, em conferência de Imprensa de antevisão ao encontro com o Mafra, a contar para os oitavos de final da Taça de Portugal, agendado para as 20h45 de terça-feira, foi questionado sobre os elogios de Ricardo Sousa, treinador do clube da Liga SABSEG, também na antevisão ao encontro. O técnico portista retribuiu as palavras e afirmou que apenas faz o seu trabalho.

"Faço o meu trabalho, dentro dos plantéis que temos à disposição, eu e a equipa técnica, que tem muito mérito também. Os diferentes departamentos são competentíssimos e os jogadores vão absorvendo a mensagem, vão trabalhando diariamente num contexto de muita exigência. É verdadeiramente exigente trabalhar aqui, sou exigente comigo e exijo o máximo dos outros também. Sou pago e bem pago para isso", começou por dizer Conceição, retribuindo os elogios de seguida:

"Fico contente com esses elogios, percebendo que vêm de um treinador que fez a formação como jogador aqui, tem muito da escola e ADN do FC Porto, uma das das melhores escolas do mundo. Daí perceber as dificuldades que vamos ter amanhã. Os meus elogios para a equipa do Mafra, orientado por um treinador que tem a mesma formação que eu, no fundo."