Sérgio Conceição confrontado com declaração de Pep Guardiola no final do FC Porto-Manchester City (0-0)

O repórter da Eleven referiu a Sérgio Conceição que Pep Guardiola estava chateado com o tipo de jogo que o FC Porto apresentou frente ao Manchester City, na quinta jornada da fase de grupos da Champions League.

"Estava chateado? Também ficaria se não conseguisse ganhar com a equipa que tem e com o orçamento que tem", disse o treinador portista.