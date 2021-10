Conceição repete a fórmula de Tondela: os onzes de FC Porto e Boavista

Confira os onzes iniciais de FC Porto e Boavista para o encontro da décima jornada da Liga Bwin, com início às 17h00 deste sábado.

Sérgio Conceição repete, frente ao Boavista, o onze apresentado em Tondela, que os dragões venceram por 3-1 e relativo à jornada anterior do campeonato. No eixo defensivo, Marcano continua a fazer dupla com Pepe, enquanto Vitinha mantém o posto no meio-campo. Evanilson também é titular no ataque.

Recorde-se que a meio da semana os dragões também jogaram, mas para a Taça da Liga, tendo perdido por 3-1 em casa do Santa Clara. Uma partida na qual Conceição deu oportunidade a alguns jogadores menos utilizados.

Destaque, por outro lado, para a presença no banco de Loader, jovem inglês que tem atuado pela equipa B.

Onze do FC Porto: Diogo Costa; João Mário, Pepe, Marcano e Zaidu; Otávio, Uribe, Vitinha e Luis Díaz; Taremi e Evanilson.

Suplentes: Marchesín; Fábio Cardoso, Manafá, Grujic, Sérgio Oliveira, Fábio Vieira, Francisco Conceição, Pepê e Loader.

Onze do Boavista: Alireza; Nathan, Javi García e Rodrigo Abascal; Reggie Cannon, Makouta, Reymão e Hamache; Gorré, Musa e Sauer.

Suplentes: Bracali; Guito, Filipe Ferreira, Pedro Malheiro, Vukotic, Sebastián Pérez, Yusupha, Ntep e Tiago Morais.