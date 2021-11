Conceição relativiza maior eficácia nas provas internas: "Preocupava-me se a equipa não criasse..."

Declarações do treinador do FC Porto em conferência de Imprensa de antevisão ao jogo com o V. Guimarães, relativo à 12.ª jornada da Liga Bwin, no Estádio do Dragão

Posicionamento diferente de Taremi em campo: "Não queria muito entrar por aí. Hoje é um daqueles dias em que não me apetece falar de nenhum jogador em especial."

Coletivo com maior facilidade em marcar na Liga do que na Champions: "São situações. Preocupava-me se equipa que não criasse as situações. A cereja no topo de bolo seria sermos mais eficazes. Temos muitas ocasiões de golo na fase de grupos. Se criamos quatro ou cinco na Champions, no resto das provas criámos o dobro. É, por isso, que sofremos mais golos também. Deixa-me satisfeito o nível ofensivo da equipa. Tem a ver com nuances colocadas em cada jogo. Temos conseguido não ser iguais ao que fomos num passado recente. Estrategicamente, dependendo do jogo, não vou entrar em pormenor sobre o individual."

Ameaça da pandemia no futebol: "Preocupa-me em relação aquilo que é a minha família desportiva e à que tenho em casa. Temos que nos proteger ao máximo. A entrada dos jogadores em campo do Gil Vicente e do Moreirense [todos com máscara colocada] foi um alerta. Temos que ser o mais cuidadosos possível com o nosso comportamento individual. Quanto ao lado político da coisa, sobre se jogamos ou não, a DGS é que se deve pronunciar.