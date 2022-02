Conceição: "Reformular objetivos? Em termos de qualidade, neste momento, é inequívoco..."

Declarações do treinador do FC Porto em conferência de Imprensa de antevisão ao duelo com o anfitrião Arouca, relativo à 21.ª jornada da Liga Bwin

Reformular objetivos para a temporada: "Tem que ver com a saída de três jogadores [Corona, Sérgio Oliveira e Luis Díaz]. Entraram jogadores também. Em termos de quantidade, saíram mais do que aqueles que entraram. Em termos de qualidade, neste momento, é inequívoco. O Luis Díaz estava a ser uma peça super importante. O Sérgio Oliveira contribuía com grande peso no balneário e o Corona, mesmo sabendo que não estava tão bem este ano, dava-nos algo no balneário e na abordagem aos jogos. Fazem parte do passado. Bola para a frente, mas com critério. Vamos trabalhar os três reforços para que sejam verdadeiramente reforços. Queremos estar fortes."

Encaixes financeiros do FC Porto e a repercussão: "O meu trabalho é feito para que a equipa ganhe títulos e entre na Liga dos Campeões [todos os anos], além de potenciar jogadores. Necessitamos, como qualquer clube, de vender [jogadores]. Esses valores [relativos a vendas] fazem parte do que é o meu trabalho."

Importância do mês de fevereiro: "À medida que caminhamos para o final do campeonato, os jogos têm, claramente, o seu peso. Mas se formos cem por cento vitoriosos em todas as frentes durante o mês de fevereiro com certeza não vamos ganhar nada. E se pararmos por aí não ganhamos nada. O mês de fevereiro é importante, mas não decisivo. Se formos cem por cento vitoriosos, vamos conservar o nosso lugar na Liga, na Taça de Portugal e na Liga Europa, com desafios a eliminar. Queremos estar em todas as frentes. É um mês importante, como serão março, abril e por aí fora, até maio."