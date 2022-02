Conceição recusa pressão extra para render Díaz: "Há várias opções com qualidade"

Declarações do treinador do FC Porto em conferência de Imprensa de antevisão ao clássico com o Sporting, da 22.ª jornada da Liga Bwin, agendado para a próxima sexta-feira

Sete meses depois de ter chegado, considera que a adaptação de Pepê ao futebol português está completa? Nota alguma carga extra em cima dos ombros do jogador por estar a substituir o rendimento tão alto de um jogador como Luis Díaz?

"Não, não há carga extra nenhuma. O nosso trabalho aqui é dentro e fora do campo, existe uma interação constante entre a equipa técnica e os jogadores e não tem que haver nenhum tipo de carga extra. O Luis Díaz era um jogador excecional, mas já saiu. Ponto. Já acabou, não está cá e não vale a pena falar do Luís. É importante é falar no Pepê, que pode jogar amanhã na esquerda, do Galeno, que também o pode fazer, do Otávio poder jogar na esquerda e o Francisco [Conceição] na direita... Por isso, há várias soluções para aquele lugar e todas com qualidade. Cabe-me a mim escolher uma. Se calhar, escolher uma que não falei agora. Pode acontecer."