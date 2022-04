Conceição recusa embandeirar em arco: "Não há festas nem euforias para ninguém"

Declarações de Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, em reação à vitória folgada sobre o Portimonense, por 7-0, em jogo da 30.ª jornada da Liga Bwin, ocorrido este sábado

Concentração total: "Não vamos entrar em festas, nem em euforias. Não há festas nem euforias para ninguém. Há que preparar da melhor maneira o próximo jogo contra o Sporting, que vai exigir o máximo de nós."

Acesso direto à fase de grupos da Liga dos Campeões: "Sem ser o diretor financeiro, o meu trabalho é exatamente esse, dar o máximo com a equipa técnica e jogadores, com todos os diferentes departamentos do clube para que os jogadores sejam potenciados ao máximo, para estar sempre na maior prova de clubes do Mundo. Traz benefícios [financeiros] ao clube, fico contente, mas não faz parte do meu trabalho olhar para números, só se forem pontos, para conseguir ganhar o campeonato, o principal objetivo."