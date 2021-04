Conceição recorda Tondela e avisa: "O que se passou e o que há de vir..."

Declarações de Sérgio Conceição na antevisão ao jogo com o Nacional, da ronda 27 e com início às 17h30 de domingo.

Mudar o chip: "Estamos atentos a tudo. Percebemos que, à medida que caminhamos para fim, diminuem os jogos e a importância e o peso dos mesmos são grandes. Mas não olhamos de forma muito longínqua, mas para o próximo jogo. Tivemos o Tondela entre a eliminatória com o Chelsea e demos excelente resposta. Focamo-nos em cada treino e jogo para ganhar. O que se passou e o que há de vir não é a melhor forma de encarar cada jogo."

Jogo com o Nacional: "Qualquer jogo do campeonato é complicado. Do último classificado, que é o Nacional, para o décimo há sete pontos de diferença, se não estou em erro. Faltam alguns jogos e a diferença não é muito grande. A dificuldade é sempre grande. As equipas são competentes. A nossa Liga é sempre difícil. Jogar na Madeira é sempre complicado."

Pepe disse que o Sporting tem vantagem no calendário: "Já falei do calendário e da densidade de jogos que tivemos e vamos ter. Cada equipa tem de se adaptar. Nem vale a pena ir buscar um ou outro parágrafo da entrevista do Pepe, do Zé ou do Manel... É o que é. Temos de ser competentes nestes oito jogos, principalmente neste próximo. É este o nosso foco."