Conceição recorda período "tristonho" de Taremi e atira: "Se jogasse na altura..."

Declarações do treinador do FC Porto na antevisão ao jogo com o Nacional.

Depois de um arranque de temporada com poucos minutos, Taremi fixou-se no onze inicial do FC Porto e tem correspondido com golos, como é disso exemplo o bis em Famalicão. Esta segunda-feira, Sérgio Conceição falou sobre o avançado iraniano na antevisão ao jogo com o Nacional, da Taça de Portugal.

"Não gosto de falar individualmente dos jogadores, mas, como viram, o Taremi teve o seu trajeto normal. Teve um período de adaptação e teve uma coisa muito importante nesse período, que foi sentir que no Rio Ave as coisas eram diferentes em termos do que era o jogo e a forma como estava em campo, quando a equipa tinha bola e quando não tinha. Não estou a dizer que tem de jogar a central, nada disso. Mas há uma organização e processos de entendimento para a mais-valia dele, que é dentro do último terço ser decisivo e poder sê-lo com mais regularidade. Falo de golos e de outras ações importantes. No período em que andava um pouco mais tristonho, a realidade era diferente e foi importante, apesar da muita pressão externa para jogar. Se jogasse na altura, não tinha a consistência que tem hoje. Eu estou todos os dias com ele e decido. Não quer dizer que acerte sempre", declarou.

Taremi, refira-se, leva oito golos em 20 jogos pelo FC Porto até ao momento.