Conceição recorda: "Ninguém me conhecia, até me chamavam Flávio"

Treinador do FC Porto lembrou passagem por Itália, ao serviço da Lázio.

Foram marcantes as imagens de Sérgio Conceição no final do encontro de Roma com a Kázio, na segunda mão do play-off da Liga Euroa. O treinador do FC Porto não escondeu a emoção com o carinho dos adeptos italianos, a quem deu muitas alegrias enquanto jogador.

"Voltar à curva norte e ouvir o meu nome a ser cantado foi uma grande emoção. Vivi aqui um período fantástico, onde ganhámos muito. Os adeptos da Lázio estão no meu coração. Não nego que houe uma lágrima naquele momento", afirmou o técnico em entrevista à revista "Lazio Style 1900".

Desafiado a escolher o jogo mais marcante pela formação de Roma, Conceição respondeu: "Certamente que todos os que nos deram títulos. Se eu tivesse que escolher um, no entanto, diria o da Supertaça, em Turim, contra a Juventus. Foi inesquecível, fiz a minha estreia, marquei e ganhei o meu primeiro troféu italiano. Ninguém me conhecia, até me chamavam Flávio. A partir desse momento descobriram o meu nome. Foi um momento inesquecível, mostrei a todos que poderia fazer algo importante em Itália."