Conceição recorda a mãe e diz: "Todos os dias deviam ser 8 de março"

Mensagem do treinador do FC Porto no Dia da Mulher.

Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, deixou, esta quarta-feira, uma mensagem a propósito do Dia da Mulher, recordando a falecida mãe e destacando o papel da esposa Liliana.

"Todos os dias deviam ser 8 de março. Somos diferentes, mas na igualdade. Quando crescia, os meus heróis eram atores de cinema, jogadores de futebol, mas principalmente a minha mãe. Por mim e pelos meus irmãos, fazia tudo o que podia e não podia. Hoje, a Liliana [esposa] também tem esse papel. Não tem um emprego, por assim dizer, mas trabalha mais do que eu e os meus filhos juntos", afirmou.

"Seja em casa, no escritório, na escola, no autocarro, no campo ou nas obras, o mundo está cheio de mulheres que dão tanto ou mais como os homens com quem trabalham, lutam e vivem no dia-a-dia. Hoje é o seu dia. Ontem, amanhã e todos os dias", acrescentou.