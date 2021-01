Conceição questionado sobre Pepe: "Não é a pensar no Benfica, certamente"

Treinador do FC Porto foi questionado sobre a disponibilidade de Pepe para o jogo com o Famalicão.

Pepe apto? Ou vai "poupar" para o Benfica? "O Pepe está melhor, vamos ver até à hora de jogo se é possível ou não, mas não é a pensar no Benfica certamente. É em função da capacidade física do jogador. Não posso prever a condição física daqui a sete dias."

FC Porto perdeu em Famalicão [2-1] no ano passado: "Não pensamos minimamente nisso. Na preparação do jogo não entrou sequer esse jogo mesmo [do ano passado]. As equipas mudam, o João [Pedro Sousa] teve muitas mudanças, nós também. Nisto acho que posso ter opinião. É sinónimo também da qualidade dos treinadores portugueses. E veio-me agora à cabeça o Abel. [quero] Dar os parabéns ao Abel Ferreira, está a fazer um trabalho fantástico, próximo de chegar à final da Taça de Libertadores, é sinónimo da qualidade dos treinadores portugueses. Em cada ano tem de ter essa criatividade e inteligência para saber gerir toda essa situação. Somos um pais em que sao mais os jogadores que saem do que os que entram com a mesma qualidade, por todas as razões que conhecem. A nossa partida do ano passado em Famalicão foi num trajeto que tivemos que acabou em beleza, mas é um jogo completamente diferente. Os princípios estão lá, a base está lá, mas algumas coisas são diferentes. Esperemos que o resultado seja diferente também."