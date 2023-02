Conceição questionado sobre Fran Navarro: "Temos de demonstrar união cá dentro"

Declarações do treinador do FC Porto, em conferência de imprensa de antevisão ao encontro com o Vizela, marcado para este domingo (18h00) e referente à 19ª jornada da Liga Bwin

A possibilidade de o FC Porto contratar Fran Navarro: "Obviamente que o conheço. Não vou falar de jogadores que não têm contrato. Tenho respeito por todos os avançados. Temos de demonstrar união cá dentro. Não é só dizer, é demonstrar, com gestos, atos, palavras. Se não o fizermos, algo está mal. Não vou falar de um avançado que não faz parte do plantel, por muito que tenha qualidade."

Mobilidade de Taremi: "Já usei alas e médios a avançado. Depende da estratégia. Não é por aí. O Taremi é um jogador super humilde, na aceitação para o que é melhor para a equipa. Aceita sempre. Todos nós passamos por momentos melhores e piores."