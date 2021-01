Treinadores da II Liga elegeram filho de Conceição: "Íamos perder muito tempo..."

Francisco Conceição foi eleito o jogador revelação da II Liga pelos treinadores, numa iniciativa levada a cabo por O JOGO.

Francisco Conceição, jovem de 18 anos do FC Porto B, foi eleito o jogador revelação da II Liga numa iniciativa de O JOGO junto dos treinadores da prova. Este sábado, na antevisão ao encontro com o Moreirense, o treinador dos dragões foi convidado a comentar a distinção feita ao filho.

"Para falar do Francisco tenho de falar do Gonçalo Borges, do Rodrigo Valente, do Justiniano... Íamos perder muito tempo. São questões muito interessantes e podemos falar sobre a equipa B, mas não numa antevisão de um jogo. Os miúdos estão no caminho certo, apesar de os resultados não estarem a ajudar. Não condizem com a capacidade dos miúdos e o trabalho", afirmou.

"Tem faltado uma pontinha de sorte e de acerto da terceira equipa. Nem sempre a bola bate no poste e sai. Não gosto de individualizar na equipa principal, muito menos na equipa B", completou Sérgio Conceição.