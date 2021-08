Conceição questionado sobre a expulsão de Rodrigo: "São situações que não devo comentar"

Declarações de Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, na conferência de antevisão para o encontro com o Marítimo, relativo à terceira jornada da Liga Bwin.

Treinador do FC Porto, Sérgio Conceição evitou este sábado entrar em polémica acerca do seu sobrenome, ou mais especificamente sobre o filho Rodrigo Conceição, lateral-esquerdo do Moreirense. Questionado sobre a expulsão do jogador de 21 anos e as críticas à arbitragem sobre o caso, o comandante dos dragões preferiu não entrar em discussão.

"Não, não é nosso jogador para já. Está ao serviço do Moreirense e são situações que não devo comentar, sinceramente. Não tem nada a ver com o jogo de amanhã que é o que mais importante. O foco total é na preparação para esse jogo [com o Marítimo]", afirmou.

Recorde-se que Rodrigo foi expulso apenas três minutos depois de entrar no jogo com o Santa Clara na última jornada com um cartão vermelho mostrado pelo árbitro após alegados protestos do lateral do Moreirense dirigidos ao quarto árbitro.

Na ocasião, o treinador da equipa de Moreira de Cónegos, João Henriques, criticou a decisão da arbitragem e afirmou que Rodrigo foi expulso por causa do seu sobrenome - referindo-se evidentemente ao treinador do FC Porto.

"Estava aqui a morder o lábio para não falar sobre isso... Hoje houve algumas más decisões, na minha opinião, da equipa de arbitragem. O Rodrigo não disse nada para ser expulso. Por vezes, pagamos por ter sobrenomes, pagamos por sermos reincidentes em expulsões e não somos expulsos pelo árbitro no momento. Neste caso, foi uma má decisão. Foi prejudicial para a nossa equipa", disse Henriques na ocasião.