Conceição e o mercado de inverno: "Gosto mais que seja desta forma..."

Declarações de Sérgio Conceição, treinador portista, em conferência de imprensa de antevisão ao Marítimo-FC Porto, partida relativa à 18.ª jornada da Liga Bwin e que está marcada para quarta-feira, às 19h00.

FC Porto teve um mercado mais sereno do que é costume: "Sim, tudo o que seja não sair é importante, e foi mais sereno, é verdade. Gosto mais que seja desta forma, do que se houvesse muitas entradas e saídas, o que costuma provocar efeitos não muito positivos na equipa".

O que sente neste último dia de mercado, em termos de possíveis saídas? "Eu vivo de forma tranquila, até porque tenho conversado quase todos os dias com presidente. Tenho essa indicação de tranquilidade e este ano estou mais tranquilo".

Não haver mais entradas significa que a equipa está suficientemente forte, comparada com os rivais? "Eu não tenho de olhar para os rivais, tenho de olhar para o nosso grupo de trabalho. Tive oportunidade de falar na roda [que a equipa fez após a conquista da Taça da Liga] que tenho um bom grupo, com um misto de experiência e jovens e estou muito contente com o que tenho. Se visse alguém para contratar, tinha de encaixar logo na equipa e mesmo assim, se fosse um jogador de nível top mundial, teria alguma dificuldade inicialmente para entrar na dinâmica, o que é natural e normal. Toda a gente tem formas diferentes de trabalhar, requer sempre o seu tempo de adaptação. Estamos a iniciar fevereiro e acho que quem vem neste mercado - e há sempre exceções - em termos de acrescentar alguma coisa, ainda mais com o nosso o poder financeiro mais reduzido que temos em relação a outros tubarões, acho que não vale a pena".