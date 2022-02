Conceição: "Quem surpreendia os adversários era o Luis Díaz..."

Declarações de Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, na antevisão ao jogo com a Lázio, da segunda mão do play-off da Liga Europa. Encontro com início às 17h45 de quinta-feira.

Sérgio Conceição fez esta quarta-feira a antevisão ao jogo com a Lázio, da segunda mão do play-off da Liga Europa, e foi questionado sobre Luis Díaz. Poderá a saída do colombiano, agora no Liverpool, e as soluções experimentadas para o lugar serem uma oportunidade para surpreender os adversários?

"Quem surpreendia os adversários era o Luis Díaz, continua a fazê-lo em Inglaterra. O Pepê, o Galeno, o Otávio são jogadores diferentes. Temos de criar uma dinâmica ofensiva onde o nosso corredor esquerdo possa funcionar com eficácia. Se atacamos de forma mais apoiada ou não, com o Luis Díaz era diferente pelas suas características, isso vocês já sabem. Não sou nada conservador nesse sentido. Gosto é de chegar à baliza adversária e fazer golos. E de não sofrer,", afirmou.

"O Luis Díaz demorou o seu tempo para se adaptar na altura, percebeu que o futebol não eram só os momentos em que tinha a bola, mas sim um trabalho coletivo. Longe da bola são também importantes. Depois deitam cá para fora o seu potencial. Nesse sentido, demoram algum tempo nessa evolução, mas quando encaixam toram-se melhores jogadores e os que temos aqui também podem chegar a um nível altíssimo. Não posso pedir as mesmas coisas ao Pepê e ao Otávio que pedia ao Luis, por exemplo, mas isso faz parte do meu trabalho, encontrar o equilíbrio para desequilibrar o adversário", completou.