Conceição: "Preparámos o clássico com entusiasmo e não com euforia"

Declarações de Sérgio Conceição na antevisão ao jogo com o Benfica, marcado para as 18h00 de sábado. Se os dragões pontuarem, sagram-se campeões nacionais.

O jogo: "Nós preparamos o jogo. Depois, tudo o resto, para nós, não é importante. Preparámos com entusiasmo e não com euforia. São coisas diferentes. Essa preparação passou pela análise ao Benfica nos diferentes contextos, nas diferentes competições, onde a postura foi diferente. Cabe-nos a nós olhar para isso, mas também para a nossa equipa. Não podemos adivinhar qual a estratégia do adversário, então temos de olhar para aquilo que é a nossa tarefa num jogo importante, como todos os outros que passaram."

Jogo de uma vida para muitos?: "É um jogo que vale três pontos importantes, um passo decisivo na conquista do principal objetivo. Para o Benfica, com certeza que, não jogando nada naquela que será a sua classificação final, é um jogo onde, tal como os adeptos, está sempre empenhado. É um clube que, como nós, vive de títulos. Com certeza quer deixar boa imagem junto dos seus adeptos. Um clássico tem sempre esse lado emocional e que muitas vezes não tem a ver com pontos, mas sim com o peso do jogo em si."

Que Benfica espera: "Não podemos adivinhar a postura do Benfica, se tem a equipa num bloco mais baixo ou numa postura mais agressiva. Isso depende também daquilo que fizermos. Temos de perceber o que temos de fazer para levarmos o jogo para o caminho que queremos. Vai haver momentos em que o Benfica vai estar por cima, noutros estará o FC Porto. O importante é que possamos perceber, como equipa, nos momentos em que vamos sofrer mais, o que temos de fazer. São sempre jogos equilibrados e aquilo que o adversário faz tem a ver com aquilo que fazemos."