Conceição: "Preferia ganhar aqui por 2-0 do que por 4-2. Não estou na ópera"

Sérgio Conceição a vibrar com o jogo no banco

Declarações do treinador do FC Porto na sala de imprensa após o triunfo por 4-2 em Paços de Ferreira.

A vitória: "O jogo teve momentos brilhantes da nossa parte em termos ofensivos, marcámos quatro e podíamos ter feito mais. Mérito para o FC Porto naquilo que fez, principalmente no processo ofensivo, mas sofremos dois golos em Paços, onde é sempre difícil jogar, não sendo tão competentes como costumamos ser defensivamente."

Segue-se a Liga Europa: "Este era o jogo mais importante, não tenho dúvida nenhuma. Amanhã [segunda-feira], já iniciamos com imagens e trabalho sobre o Lyon. Há pouco tempo a perder."

Correções: "Um FC Porto próximo da perfeição tem de ser muito melhor no processo defensivo. Preferia ganhar aqui por 2-0 do que ganhar por 4-2. Não estou na ópera, estou aqui para ganhar. Gosto de qualidade do jogo, da forma como [os jogadores] se associam, algo que também é trabalhado, mas, se juntarmos a essa espetacularidade, uma grande competência defensiva, começamos aí a ficar perto daquilo que quero".