Conceição: "Podemos apresentar mil e uma desculpas, mas não é por aí"

Sérgio Conceição no final do Sporting-FC Porto

Declarações de Sérgio Conceição, à Sport TV, após o Sporting-FC Porto (1-1) da quinta jornada da Liga Bwin

Sobre o jogo: "Falando do jogo e não individualizando, entramos relativamente bem. O Sporting conseguiu fazer o golo num período em que tínhamos domínio, tivemos logo depois a ocasião do Corona para empatar, e ficamos aquém na primeira parte do que podemos fazer. Tivemos perdas de bola em início de construção, alguma má definição no último terço, equipa esteve por vezes distante, aquém do que tínhamos trabalho para este jogo."

Melhoria: "Podemos apresentar mil e uma desculpas, mas não é por aí. Devíamos ter feito mais. A equipa melhora a todos os níveis na segunda parte, mas sem criarmos muitas situações, fomos mais dominadores. Fizemos um excelente golo e não permitimos ao Sporting o que permitimos na primeira parte."

Tensão: "Houve picardias no jogo, o que faz parte do clássico, jogadores algo nervosos, falta de critério na amostragem de cartões, o que enervou os jogadores. As equipas foram boas, muito competitivas, queriam ganhar, dentro dum ambiente e contexto que não era fácil."