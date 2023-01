Conceição, Pinto da Costa e a camisola especial no balneário do FC Porto

FC Porto divulgou nas redes sociais uma imagem de "um dia especial" para Conceição: atingiu o jogo 300 no banco do FC Porto e passou a ser o técnico com mais vitórias no clube.

Sérgio Conceição suplantou, no jogo 300 no banco do FC Porto, José Maria Pedroto como treinador com mais vitórias no comando do clube, ao somar a 216.ª na receção ao primodivisionário Arouca, por 4-0, dos oitavos de final da Taça de Portugal de futebol.

No Estádio do Dragão, no Porto, o brasileiro Galeno (31 minutos) e o espanhol Toni Martínez (54, 57 e 90+3) anotaram os golos dos campeões nacionais, que integram pela sexta época seguida o lote de oito finalistas da prova rainha e visitam na próxima fase o Académico de Viseu, após defrontarem o clube da II Liga na final four da Taça da Liga.

O ex-avançado internacional português, de 48 anos, que chegou a alinhar pelos azuis e brancos como jogador (1996-1998 e 2004), contabiliza ainda 45 empates e 39 derrotas, por entre 661 golos marcados e 246 sofridos, para um aproveitamento de 72% de êxitos.

Quanto ao já falecido José Maria Pedroto, que também jogou no FC Porto, registou 215 vitórias (66,8% de taxa de sucesso), 60 empates e 47 desaires em 322 jogos durante as três passagens no banco (1966-1969, 1976-1980 e 1982-1983), com 722-253 em tentos.

O pódio de treinadores mais vitoriosos dos "dragões" fecha com Artur Jorge (187 triunfos em 255 jogos), seguindo-se Jesualdo Ferreira, Fernando Santos, José Mourinho, o inglês Bobby Robson, o luso-húngaro Mihály Siska, António Oliveira e Vítor Pereira no "top 10".

Sérgio Conceição está a 22 duelos de distância de partilhar igualmente com José Maria Pedroto, que já considerou ser a sua referência, o trono de técnico com mais partidas à frente do FC Porto, quando restam, pelo menos, mais 24 jogos por cumprir em 2022/23.