Conceição: "Pepe no Al-Nassr? Estão a fazer equipa para ganhar a Liga dos Campeões..."

Declarações do treinador do FC Porto, em conferência de imprensa de antevisão ao encontro com o Casa Pia, marcado para este sábado e referente à 15ª jornada da Liga Bwin.

Antevisão ao encontro: "O Casa Pia tem feito excelente campeonato. Tem sido a equipa surpresa, por assim dizer. Todas as equipas que vêm da II Liga são competitivas. Nota-se que é uma equipa. Sofrem poucos golos, têm mais um golo sofrido que FC Porto e Benfica. De todas as equipas promovidas na Europa, é a melhor. É das saídas mais difíceis. São três pontos fundamentais para o nosso objetivo."

Calendário apertado em janeiro: "Estamos habituais a esse calendário. São as diferentes competições. É um bom sinal. Esperemos que sejam sete jogos, incluindo uma final."

Atenção ao rival Benfica: "Estou atento ao nosso trabalho diário e aos nossos jogos, olhamos principalmente para nós. A verdadeira motivação está dentro de casa, no nosso trabalho e nos nossos jogadores."

Pepe e Al-Nassr: "O Al-Nassr está a fazer uma equipa para ganhar a Liga dos Campeões, mas não dá, estão noutro continente. O mercado fica sempre à porta. Toda a gente sabe o que o Pepe representa neste clube, demasiado grande, demasiado forte a ligação que ele tem também aos adeptos, ao clube e à cidade em si. Não se fala, nem se pensa nisso. Pensamos muito nos nossos objetivos que temos pela frente neste momento e o mais importante na cabeça do Pepe, apesar de estar indisponível para o jogo com o Casa Pia."