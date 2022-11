Conceição: "Pepê é um dos jogadores com mais qualidade com quem trabalhei"

Treinador do FC Porto considera o brasileiro "acima da média". "Não sou muito de elogiar, sinceramente, mas tenho de o fazer por justiça", disse.

Pepê voltou a assinar uma grande exibição na vitória sobre o Atlético de Madrid, que valeu o primeiro lugar ao do FC Porto no seu grupo da Liga dos Campeões. Uma vez mais, o brasileiro foi desviado para o lado direito da defesa - apesar de João Mário e Rodrigo Conceição estarem disponíveis - e foi uma autêntica muralha, secando por completo Saúl Níguez.

O portista terminou o jogo com 11 duelos ganhos, sete dos quais defensivos, três interceções e 12 recuperações de bola. Números acima da média e conseguidos sem efetuar uma única falta. A confiança de Pepê nota-se em campo e não passou despercebida a Sérgio Conceição, que abriu uma exceção para elogiar o seu jogador. "Normalmente não falo de individualidades, mas arrisco a dizer que o Pepê talvez seja dos jogadores com mais qualidade com quem trabalhei, a todos os níveis", atirou o técnico portista em declarações à "TNT Sports", do Brasil, no final do encontro com os colchoneros.

"Digo isso, não só pela qualidade técnica, mas também pela sua inteligência, de perceber nas diferentes posições o que tem de fazer com e sem bola. Estamos a falar de um jogador acima da média. Não sou muito de elogiar, sinceramente, mas tenho de o fazer por justiça", acrescentou Sérgio Conceição.

Pepê não ouviu as palavras do treinador, mas mostrou-se "lisonjeado pela confiança que o míster" tem no seu trabalho. O ex-Grémio explicou que procura "aprender dia a dia nas diferentes posições" para, depois, quando vai a jogo "dar o melhor e estar ligado do princípio ao fim". Sobre o choque com Félix, que o deixou com dores no peito, admitiu que o condicionou, mas garantiu que estará a cem por cento com o Paços de Ferreira.