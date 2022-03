Conceição, Pepe e os "miúdos fragilizados porque o míster deu uma dura"

Treinador do FC Porto marcou presença esta terça-feira no Fórum da Associação Nacional de Treinadores de Futebol.

Formação: "Temos jogadores da formação com muita qualidade, mas estamos a perder alguns valores importantes na formação. Num fórum de treinadores da UEFA, creio que foi Pellegrini que disse que um jogador que dois clubes referenciavam era diferente. Por exemplo, na Juventus mais físico, agressivo, no Milan mais técnico. No que é a formação, temos muito a melhorar no foco, na exigência que têm que ter os miúdos. Parece que os miúdos ficam super afetados com isso."

Pepe e outros exemplos: "Tenho um animal competitivo como o Pepe e depois apanho três ou quatro miúdos que ficam fragilizados porque o míster deu uma dura. Tem a ver com a dificuldade de incutir nesta malta a exigência do FC Porto, que luta a cada três dias por ganhar jogos, que depois no final podem ser transformados em títulos. Depois, há o outro lado: são jogadores que percebem o jogo de forma muito mais rápida, em termos de talento e qualidade há muito mais hoje do que antigamente. É muito por aí, a capacidade deles e a qualidade de perceber diversas variantes do jogo. Há coisas positivas e outras menos positivas, cabe-nos lidar com isso."