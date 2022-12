Conceição, Pedroto e Yustrich: os três grandes revolucionários

Pinto da Costa coloca Sérgio Conceição a par de Pedroto e Yustrich entre os que mais o marcaram.

Os percursos de Conceição e Pedroto no FC Porto são muito parecidos não apenas pelo número de triunfos, mas também pelo contexto em que ambos chegaram ao clube. Pinto da Costa colocou os dois, juntamente com o brasileiro Dorival Yustrich, no mesmo patamar, na entrevista que acompanha a fotobiografia lançada na sexta-feira.

Líder dos portistas considera que estes três treinadores encarnam o verdadeiro espírito do FC Porto: todos chegaram em momentos complicados do clube e conseguiram dar a volta e ganhar títulos

"Em determinadas alturas completamente diferentes, mas muito semelhantes, foram capazes de virar o que parecia um destino fatal e conseguiram alcançar vitórias", refere o presidente portista, antes de pormenorizar.

"Quando o Yustrich ganhou, nós não ganhávamos nada há 16 anos. Ele chegou aqui (em meados da década de 50), revolucionou o futebol e ganhou. Depois o Pedroto também veio quando estávamos numa fase má (na década de 70 terminou com o jejum de 19 anos). Ele chegou aqui, revolucionou o futebol e ganhámos. E o Sérgio Conceição entra no FC Porto depois de quatro anos consecutivos ganhando, como dizia o nosso amigo Jesus 'bola'. E revolucionou o futebol com a experiência que já tinha, com o seu entusiasmo, com o seu amor ao FC Porto... Deu a volta a um ciclo negativo de quatro anos", aponta.

Para Pinto da Costa estes são os três treinadores que mais o marcaram nestes mais de 14 600 dias à frente dos desígnios do clube, não pelos resultados, mas porque encarnam o espírito do FC Porto.

"Conceição revolucionou o futebol com a experiência que já tinha, com o seu entusiasmo, com o seu amor ao FC Porto..."

"Quando o Yustrich era treinador do FC Porto parava na Brasileira, à tarde, e não dava confiança a ninguém. Eu andava no Colégio Almeida Garrett e quando acabavam as aulas ia com mais dois colegas direitinhos para a Brasileira, em vez de estudarmos. Ele achava-nos piada, deixava-nos sentar à mesa e até falava de futebol connosco. Com o Pedroto, além de uma amizade particular, que já havia antes de ele ser treinador do FC Porto pela primeira vez, ele tinha mesmo o espírito de não ter medo, de ir para a frente, com o pensamento na vitória... E depois tivemos grandes treinadores, de quem sou muito amigo, como o Mourinho e o Artur Jorge, por exemplo, mas identificar-se comigo, com a minha maneira de ser, com a maneira como eu vejo o FC Porto a ter de ganhar e ganhar foram estes três [Yustrich, Pedroto e Conceição]", aponta.