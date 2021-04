Conceição pede "um pouquinho mais" ao país: "Se calhar, noutros anos..."

Sérgio Conceição lembrou que o FC Porto está a sair da Liga dos Campeões apenas em abril e admitiu sentir uma grande frustração.

Sensação que sai do jogo: "Com uma grande frustração. Desiludido pelo resultado, mas muito orgulhoso pelo que fizemos nos dois jogos. Fomos uma equipa superior ao Chelsea nos dois jogos e a eliminatória foi decidida nos detalhes. Orgulhoso pela competência da minha equipa, pelo que fizemos com bola. Podíamos ter definido de outra forma, defensivamente estivemos fantásticos. Tanto no primeiro jogo como no segundo fomos superior nos dois jogos, faltou essa pontinha de eficácia para com equipas destas termos feito golo."

Balanço da Liga dos Campeões: "O nosso trajeto foi fantástico. Estamos a sair da Liga dos Campeões em abril. Se todos nós fizéssemos um pouquinho mais, estou a falar do nosso país, se calhar noutros anos acabamos em maio. Agora é preciso que toda a gente meta a mão na consciência e faça um pouco mais. Estou orgulhoso do que é a minha equipa, não precisava deste trajeto para perceber que grupo tenho à minha frente e eles sabem. Eu não tenho um discurso aqui e outro no balneário. Tenho um grupo jovem, para muitos foi a primeira vez que pisaram um palco deste nível. Estou desiludido e triste, não consigo estar contente, apesar da boa imagem que demos, porque ganhámos 1-0 e não foi suficiente para passar às meias-finais, que era o nosso objetivo, e merecíamos passar porque fomos mais competentes, fomos mais equipa do que o Chelsea."