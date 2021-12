Conceição: "Peço desculpa aos outros treinadores, mas estou a pensar em dois jogos"

Declarações de Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, na antevisão ao encontro da Taça da Liga com o Rio Ave, agendado para as 21h00 de quarta-feira. Dragões já não têm hipóteses de seguir para a final four.

Jogo: "Estou muito focado naquilo que é o nosso jogo em Vizela, mas percebendo que vamos representar o FC Porto de forma oficial. Temos de ser sérios e prepara-lo da melhor forma para o ganhar. Assumo que vou fazer a gestão do jogo em relação a alguns jogadores que estão com mais fadiga."

O que espera ganhar frente ao Rio Ave: "Podia estar a desvalorizar a competição, mas não sou capaz. Tivemos um mau jogo com o Santa Clara e ficamos fora de uma competição que queria muito ganhar. Não podendo, espero ganhar o jogo, em primeiro, e depois dar alguns minutos a jogadores menos utilizados para que estejam mais preparados. Somos todos muito profissionais, mas jogo é jogo e dá algumas coisas que o treino não dá. É nesse sentido que o jogo também é importante."

Discurso: "Estamos focados no jogo de amanhã, a pensar também no jogo de Vizela, que é o mais importante para nós. Daí ontem não ter havido treino e hoje juntarmos alguns elementos da equipa B. Peço desculpa aos outros treinadores, estou a desvirtuar o discurso deles, mas estou a pensar em dois jogos."