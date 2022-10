Conceição: "Passe de Diogo Costa? Houve muitas coisas trabalhadas no Olival..."

Declarações de Sérgio Conceição, treinador portista, após o Bayer Leverkusen-FC Porto (0-3), partida relativa à quarta jornada do Grupo B da Liga dos Campeões.

Análise ao jogo: "Foi jogo difícil, como disse na antevisão que seria. Houve uma velocidade muito grande, cabia-nos ter uma estratégia para ganhar. Houve coisas bem feitas, outras que não correram tão bem como esperávamos, mas uma equipa portuguesa ganhar 3-0 na Alemanha não acontecia desde 2006, se não estou em erro. Fomos corajosos, houve muitas coisas trabalhadas no Olival que se viram no jogo e isso deixa-me orgulhoso".

Passe de Diogo Costa no golo de Galeno: "Foi preparada essa saída mais longa [no Olival], a aproveitar a subida da linha defensiva adversária. Na saída curta, podíamos ter encontrado mais vezes o nosso médio. Em termos de estratégia, o Galeno também baixou muitas vezes e ajudou o Zaidu. Tentámos matar os pontos fortes do adversário. Se fôssemos mais verticais, exímios, sabíamos que íamos criar muitas dificuldades".