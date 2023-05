Conceição: "Otávio? Sou daqueles treinadores que acho que um jogador não é uma equipa..."

Declarações de Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, em conferência de Imprensa de antevisão à receção ao Casa Pia (domingo, 20h30), em jogo da 32.ª jornada da Liga Bwin

Antevisão ao Casa Pia: "Foi unânime que era a equipa sensação na primeira volta. Jogadores e treinadores não desaprenderam. Espero um jogo difícil, diante de uma equipa consistente, que não sofre golos, tirando contra o Sporting."

Ausências de Otávio e Marcano: "Sou daqueles treinadores que acho que um jogador não é uma equipa. Dependemos de todos. Otávio é um jogador importante na nossa dinâmica. É um jogador experiente, trabalha comigo há sete anos, seis no FC Porto e um no Vitória. Tem tido uma evolução a todos os níveis. Percebe melhor o jogo. Está alinhado com o pensamento e com aquilo que quero. É uma baixa importante, como o Marcano, que tem sido preponderante atrás e que se tem mostrado muito capaz na frente. Espero que outros possam dar uma resposta positiva. Nunca utilizei isso para desculpa de um resultado negativo, mesmo com muitas ausências. Vamos fazer de tudo para ganhar."