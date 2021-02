Conceição, o tempo de descanso e a certeza: "Grupo está consciente do momento"

Declarações do treinador do FC Porto na antevisão ao jogo com o Marítimo, segunda-feira, às 19h00.

Jogo com o Marítimo: "Todos os jogos do campeonato são difíceis, especialmente contra equipas que precisam de pontos. Sabemos que historicamente é difícil ir à Madeira. Estamos alertados para isso e para um terreno que já há algum tempo que não é dos melhores. Temos de estar preparados".

Mais tempo de descanso: "Depois de tanto tempo a jogar de três em três dias, aproveitamos para dar uma folga. Temos de estar habituados a este ritmo competitivo. Ouvi sobre uma reunião que querem promover com os treinadores. Acho muito interessante, mas não só com os treinadores, mas com os preparadores físicos, departamento médico também, para que todos possam falar da respetiva área. Na próxima semana já terei algum tempo para trabalhar de forma diferente."

Da Champions para o campeonato: "Gere-se de forma realista. Olhando para a distância face ao primeiro classificado. Estamos já a uma distância importante. Mas isto é o futebol. Ainda não jogámos, temos que ganhar e depois perceber que temos um jogo importante para a semana. Queremos os três pontos, caso contrário começa a ser difícil o tal reabrir do campeonato. O jogo da Juventus foi importante, mas foi uma vitória isolada porque ainda há outro jogo em Turim. Claramente que importante para o grupo. Mas nós não festejamos vitórias, mas sim títulos. Em termos emocionais, o grupo está consciente do momento e do que tem fazer para que seja diferente, principalmente o trajeto do campeonato."