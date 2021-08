Conceição, o "relvado inacreditável" e um lance polémico: "No mínimo..."

Declarações do treinador do FC Porto à SportTV, após o empate a um golo frente ao Marítimo.

O jogo: "Fizemos, no global um jogo muito competente. Primeira parte avassaladora da nossa parte, não deixando o Marítimo chegar ao nosso terço defensivo. Com qualidade na circulação de bola, na reação à perda, criámos situações para ir para o intervalo a ganhar por dois ou três. Segunda parte mais confusa muitas faltas. Não me querendo desculpar, este relvado é inacreditável. Claramente quem defende está em vantagem, porque só tem de tirar a bola. Nós temos de encontrar espaço, forma de chegar ao golo. Quem defende para o pontinho fica com a vida mais facilitada. Uma equipa que tem um relvado destes não quer protagonizar um bom espetáculo."

O que faltou: "Se definíssemos melhor, e essa definição, teve a ver também com o estado do relvado, pela forma como facilmente perdíamos o equilíbrio. Fizemos um bom jogo. A equipa esteve bem, a atitude foi a correta. Faltou-nos na segunda parte o que tivemos na primeira: mais bola."

Marcano no flanco esquerdo: "Tem dado boas indicações. Já há alguma semanas temos vindo a trabalhar isso. Achei que era o momento certo e está de parabéns."

Lance final na área do Marítimo: "Ainda não vi o lance. Aquilo que me pareceu é que gera alguma dúvida e havendo dúvida, no mínimo, tem de verificar se há toque. A mim, do banco, pareceu-me. O Francisco estava a dizer o mesmo."

Impacto: "Estaria preocupado e a equipa não estivesse consistente como está. Vamos dar muita luta. Somos fortes e temos uma equipa com ADN Porto e vão ter de levar connosco até ao fim".