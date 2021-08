Conceição, o mercado e algumas notas sobre Marcano e Otávio: "Não perdia absolutamente nada"

Declarações do treinador do FC Porto após o triunfo caseiro sobre o Arouca, por 3-0, em jogo da quarta jornada da Liga Bwin.

Equipa mais segura do que contra o Marítimo? "Nós fomos muito seguros na Madeira, permitimos ao adversário fazer um remate enquadrado que deu o golo. Daí, com a consistência que tivemos na Madeira, eu apresentar o mesmo onze. Hoje foi dar continuidade ao que temos feito. Fizemos uma excelente pré-época, naquilo que foi preparação da equipa e de soluções que nos dessem garantias para sermos competitivos em todos os jogos. Fizemos a nossa obrigação, ganhar contra uma equipa competente, positiva, que quis jogar mas que se organizou bem. Obrigou-nos a encontrar espaços para chegar à baliza. Foi um bom jogo. Parabéns aos jogadores, aos que jogaram, aos que entraram no decorrer do jogo e aos que, infelizmente para eles, não puderam contribuir com as suas prestações para o jogo. Todos são importantes."

Mercado: "Estamos a acabar um período que para os jogadores e também para nós, que é crucial em termos de estabilidade e espero que acabe o mais rápido possível."

Marcano: "Ele na Madeira também chegou à frente. Tem chegado à frente, é dos jogadores mais resistentes do plantel. E depois não nos podemos esquecer de quem joga na equipa e que permite algumas nuances, variantes do nosso jogo. Com ele mais baixo, o Díaz aparece mais aberto, às vezes o Mehdi baixa e é um apoio importante para a equipa entre linhas, o Otávio também. Por vezes ele [Marcano] a soltar-se mais na frente e Luis a pisar outras zonas. Tem a a ver com o trabalho semanal. Não só quando temos a bola e na construção de jogo o Marcano pode ser importante, e depois tudo o que é a experiência dele, a saída de bola limpa, porque tem um excelente pé esquerdo. Mas isso não tem a ver especificamente a ver com o Marcano, está a jogar do lado esquerdo e esta a corresponder, os outros que o fizeram, como Zaidu e Manafá, tantas vezes, têm outras características, dão outras coisas ao jogo. É formando esse coletivo forte, com características individuais, dentro de uma base de princípios que não abdicamos como equipa."

Otávio: "O Otávio faltou a alguns treinos, mas neste momento não é um problema. Ele está a jogar, fisicamente não perdia absolutamente nada, foi sempre assistindo aos treinos e à preparação do jogo com o Arouca. Bastava que se sentisse bem. O exame que fez não deu nenhuma lesão que pudesse agravar com este jogo, era uma questão de suportar um bocadinho a dor. Ele estava em condições, claramente optei pela mesma equipa e ele faz parte. É um elemento importante da nossa dinâmica."