Conceição: o jogar depois do Benfica, as ausências e a (des)inspiração ofensiva da equipa

Declarações de Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, em conferência de Imprensa de antevisão à receção ao Casa Pia (domingo, 20h30), em jogo da 32.ª jornada da Liga Bwin

O Casa Pia deve manter a sua dinâmica na visita ao FC Porto, no domingo, da 32.ª jornada da I Liga, observou este sábado o treinador dos dragões, Sérgio Conceição, apesar da recente rotatividade dos gansos.

"Olhamos para os diferentes cenários, mas o Casa Pia não tem mudado nada em termos estruturais. É verdade que tem colocado jogadores diferentes e pode haver aqui ou acolá uma surpresa no "onze". Vai ser uma equipa a defender em "5-4-1" e com um bloco mais baixo, tendo laterais muito ofensivos, dois médios de qualidade no corredor central e três homens na frente, sendo que poderão mudar um ou outro central. Mudam os jogadores, mas não muda assim muito a dinâmica", avaliou o técnico, em conferência de imprensa.

Inseridos numa série de oito vitórias consecutivas e 12 partidas sem perder em todas as provas, os campeões nacionais reforçaram o segundo lugar com o triunfo em Arouca (1-0), mantendo-se à entrada para as últimas três rondas com uma desvantagem de quatro pontos para o líder isolado Benfica, que bateu na Luz (1-0) o Braga, terceiro.

Os encarnados podem garantir matematicamente neste fim de semana o 38.º título de campeão nacional do seu palmarés, que lhes escapa há três épocas, desde que vençam hoje no terreno do Portimonense e o FC Porto perca frente ao Casa Pia no dia seguinte.

"Nunca dei grande importância a jogar antes ou depois [dos rivais]. Temos de jogar as 34 jornadas. Neste momento, importa focar no nosso jogo, estando atentos a outros. Isso é normal que aconteça. Temos de estar muito focados e concentrados no Casa Pia, que é consistente e tem feito um bom campeonato. Foi unânime de que era a equipa sensação na primeira volta, apesar de os seus últimos resultados não serem os mesmos. Eles não desaprenderam e têm qualidade individual e enquanto equipa", notou Sérgio Conceição.

Os gansos impuseram um dos cinco tropeções sofridos na primeira volta pelo FC Porto (0-0, na 15.ª ronda), que passou a ser o quarto ataque mais produtivo da I Liga, com 64 tentos, atrás de Benfica (72), Braga (66) e Sporting (65), quarto classificado.

"Não falo dos atacantes, mas da equipa. A nível ofensivo, e nesse momento de meter [a bola] dentro [da baliza], éramos uma equipa mais inspirada do que hoje somos", admitiu.

De fora estão o espanhol Iván Marcano, autor do golo decisivo em Arouca, e Otávio, que preencheram séries de cartões amarelos na prova, com Sérgio Conceição a esperar uma "resposta positiva" das respetivas alternativas para conquistar "três pontos importantes".

"Sou daqueles treinadores que acha que um jogador não faz uma equipa. O Otávio é um jogador importante na nossa dinâmica e experiente, que trabalha comigo há sete anos - seis no FC Porto e um no Vitória de Guimarães -, interpreta bem [o jogo] e tem tido uma evolução boa a todos os níveis. Ele está alinhado com o meu pensamento e naquilo que eu quero para a equipa. É uma baixa importante, assim como o Marcano, que tem sido preponderante no processo defensivo e muito capaz quando chega à frente", destacou.

Afastado dos relvados há mais de um mês, com uma lesão no joelho direito, João Mário "fez um treino com a equipa" esta semana, mas "voltou a parar" e "não estará apto" para regressar frente ao Casa Pia, após ter sentido novamente "algumas dificuldades físicas".

Expulso no êxito caseiro sobre o Famalicão (3-2, após prolongamento), da segunda mão das meias-finais da Taça de Portugal, Sérgio Conceição foi castigado pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol com um duelo de suspensão, que já foi cumprido na visita a Arouca, da 31.ª ronda da I Liga, para voltar agora a estar no banco.

O FC Porto, segundo colocado, com 76 pontos, quatro abaixo do líder Benfica, recebe o Casa Pia, nono, com 40, no domingo, às 20h30, no Estádio do Dragão, no Porto, em jogo da 32.ª ronda da I Liga, que terá arbitragem de Manuel Oliveira, da associação do Porto.