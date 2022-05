Conceição: "O elogio que dão hoje vem dos mesmos que me criticaram no passado"

Declarações de Sérgio Conceição, em conferência de antevisão ao FC Porto-Estoril, último jogo na Liga Bwin do campeão nacional em 2021/22

Adeptos rivais gostavam que saísse? "Não significa nada, se calhar esses há uns tempos já disseram mal, o que é um elogio para mim. Mesmo os nossos adeptos chamam pelo meu nome e amanhã quando não se ganha são os mesmos que criticam, um treinador tem de saber viver com isso. O elogio que dão hoje vem dos mesmos que me criticaram severamente no passado".

Este é o melhor FC Porto que treinou? "Melhor plantel em que sentido? Qualidade de jogo, individualmente? No meu primeiro ano tinha Casillas, Maxi, Herrera, Aboubakar, Marega e temos conseguido construir equipas sólidas e capazes de chegar ao fim desde aí. Agora há muita gente como o Fábio Vieira, Vitinha, Francisco [Conceição] que, no início do ano, que pouca gente acreditava. Qual é o FC Porto que pratica o melhor futebol? Depende de muita coisa, depende do tipo de futebol que gostas, as pessoas gostavam muito de ver o Barcelona a jogar e eu adormecia".

De que modo pode enquadrar o Estoril na final da Taça? "O Marchesín tem jogado na Taça e se tudo correr como o normal tem grandes probabilidade de jogar a final, não sou de dar rebuçados a ninguém, por isso vamos ver, faz parte do que é a estratégia para o jogo. Os quatro jogadores que ainda não jogaram são o Fernando [Andrade], Rúben [Semedo], [Francisco] Meixedo e Cláudio Ramos, por isso não fica muito difícil de ver o que vai acontecer amanhã...ficaram sem perceber? [risos]".