Conceição: "Jorge Costa ficou amuado com uma mensagem e estamos assim"

Declarações de Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, após a goleada por 4-0 sobre o Arouca, nos oitavos de final da Taça de Portugal. Segue-se o Académico de Viseu na ronda seguinte.

Quartos de final da Taça de Portugal contra Jorge Costa: "Estou meio chateado com o Jorge, ficou amuado com uma mensagem e estamos assim. É verdade. O Académico de Viseu tem feito um trajeto fantástico, vamos apanhar também na Taça da Liga. Ainda há pouco tempo jogou com a nossa equipa B. O Jorge tem feito trabalho fantástico, é uma equipa competente. Tenho de ressalvar a qualidade do relvado, está impraticável e toda a gente ganhava com um relvado melhor."

300 jogos pelo FC Porto e treinador com mais vitórias no clube: "Dou-me muito mal com a derrota. É normal nós ganharmos. Também tem a ver com o percurso da minha vida e com as dificuldades que tive desde miúdo. Todos os dias são uma boa oportunidade para sermos um bocado melhores. É isso que tento fazer dos meus jogadores, também para que eles percebam a oportunidade que têm e para que saibam os felizardos que são por jogarem futebol, fazerem aquilo que gostam e ganharem muito dinheiro em comparação com muitos portugueses, ainda por cima com a carga de impostos que temos. Sou muito chato."