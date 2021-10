Conceição: "Nós não damos minutos a jogadores menos utilizados..."

Declarações de Sérgio Conceição na antevisão ao jogo da Taça da Liga, do Grupo D da Taça da Liga. Partida com início às 19h00 de terça-feira.

Rotação: "Nós não damos minutos a jogadores menos utilizados. Os jogadores têm de conquistar esses minutos. Nós temos de olhar para o plano estratégico do jogo, mas também para o nível físico e psicológico de cada atleta. A partir daqui todos podem jogar. Nós damos importância à Taça da Liga e é uma prova que tem crescido ao longo dos anos. Vamos entrar com o melhor onze, até porque se perdermos estamos fora da final four."

Sinais positivos: "Houve muitas coisas positivas em Tondela, mas também houve situações com as quais não ficámos satisfeitos. Todas as modificações que possamos fazer não me criam incómodo, porque o plantel está todo bem, excluindo o Wendell, que está lesionado. Fiz três alterações em relação ao jogo com o Milan, uma forçada, outras porque achava que estrategicamente era melhor para o jogo."