"Conceição no PSG? Pelo vento dava-me ideia que ele estava a falar da Torre Eiffel..."

O FC Porto promoveu uma conferência, esta quarta-feira, para assinar a parceria com a Betano, que passa a ser o patrocinador principal na frente das camisolas dos dragões. Pinto da Costa, presidente do FC Porto, respondeu a perguntas sobre a atualidade do clube.

Parceria com a Betano: "Espero que corra da melhor maneira que daqui a quatro anos ambas as partes estejam de tal forma satisfeitas que este seja apenas o primeiro de vários contratos que queremos fazer. Se a Betano optou por fazer este contrato é porque sentiu que daí podia vir a beneficiar dessa ligação da mesma forma que não podemos ter nas nossas camisolas o símbolo de uma empresa qualquer, por isso estamos satisfeitos com a Betano."

PSG interessado em Sérgio Conceição? "Segundo me dizem os meus amigos, acho que o Sérgio Conceição já está lá há muito tempo [Paris], ontem recebi um telefonema dele e pelo vento dava-me ideia que ele estava a falar da Torre Eiffel."

Mercado do FC Porto: "Mais preocupado com saídas tenho de estar com as entradas, porque pelo que tenho lido o FC Porto já não tem equipa, o Diogo Costa está no Barcelona, o Taremi está no Fenerbahçe, o Vitinha em Inglaterra. Quando o novo treinador vier, se se confirmar que o Sérgio vai para o PSG, segundo o Correio da Manhã, temos de estudar as entradas. Quanto a saídas, desde que o clube bata a cláusula de rescisão, não podemos impedir que eles saiam, já tivemos propostas por alguns jogadores, altas, mas como não chegaram às cláusulas de rescisão, não aceitamos."