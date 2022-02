Conceição: "No plano emocional só podemos estar no máximo. Se olharmos para a Ucrânia..."

Declarações de Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, na antevisão ao jogo com o Gil Vicente, da ronda 24 do campeonato e com início às 20h30 de domingo

Gil Vicente: "Está a fazer um excelente campeonato, com jogadores experientes e um treinador muito sólido, que tem vindo a demonstrar trabalhos interessantes em equipas com outros objetivos. Estamos avisados para a qualidade coletiva e individual, pena é não termos muito tempo, mas isso da recuperação vocês já sabem. Chegámos ontem às três da manhã a casa e ficam pouco mais de 60 horas para recuperar para um jogo extremamente exigente."

Aspeto físico e emocional: "A mim preocupa-me os jogadores nesse tal plano físico. Há jogadores que saem com alguma fadiga, mas também tocados. O tempo de recuperação é muito curto. Aqui é mais difícil. No plano emocional só podemos estar no máximo, olhando para a nossa época, depois de eliminar a Lázio, uma excelente equipa de um dos melhores campeonatos do mundo. Se olharmos para a Ucrânia, aí é que as pessoas estão devastadas. Estamos num cantinho em paz. Quando me falam no plano emocional, às vezes é só ligar a televisão, temos de estar felizes por aquilo que fazemos. Um jogo de futebol fica reduzido a muito pouco."