Conceição: "Ninguém está afastado e ninguém tem a titularidade garantida"

Declarações de Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, em conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Vizela, marcado para esta sexta-feira (20h30) e referente à última jornada da fase de grupos da Taça da Liga.

Sobre o Vizela: "O que deu para ver nos primeiros 50 e tal minutos do Vizela contra o Mafra (1-1) foi que houve uma ou outra situação ao nível da dinâmica defensiva um bocadinho diferente do que fazia Álvaro Pacheco. Mas é há muito pouco tempo que o Tulipa está à frente da equipa. Não percebemos muito, até pelo contexto do jogo, mas conhecemos os jogadores do Vizela e vamos focar-nos na nossa equipa e nosso trabalho, que foi bastante positivo desde o jogo de Chaves. É mais uma final, dependemos de nós amanhã e estamos completamente concentrados neste objetivo".

Três equipas ainda se podem apurar (FC Porto, Vizela e Mafra), esperava que isso acontecesse? "Esperava sempre. Quando não somos competentes nos 90 minutos, pode acontecer que cheguemos ao último jogo a precisar de uma vitória. O que não poderá mudar no jogo é a nossa postura e a nossa forma de jogar. Queremos conquistar os três pontos e conquistar essa presença nos quartos".

Manafá e David Carmo têm futuro no FC Porto? "David Carmo esteve no banco em Chaves e Manafá esteve na convocatória. Eles vão estar na convocatória de amanhã e o plano para eles é o mesmo dos outros 24 jogadores. A equipa [titular] tem a ver com o trabalho diário que fazemos. Há jogadores que vieram da seleção e a equipa titular tem de me dar garantias em diferentes situações. Vou escolher o onze que eu acho que será o melhor, também tendo em conta o adversário. Este micro ciclo tem como base os mesmos princípios que eu exijo no treino e na estratégia que definimos para o jogo. Ninguém está afastado e ninguém tem a titularidade garantida. Quem estiver disponível fisicamente é opção, mas só 11 podem entrar".