Conceição não usou braçadeira e é punido pelo CD, FC Porto também multado

Treinador e FC Porto multados pelo Conselho de Disciplina. Em causa o encontro de Guimarães.

O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol multou Sérgio Conceição em 383 euros, por não ter usado braçadeira na partida com o V. Guimarães, da ronda 11 do campeonato e realizada na passada terça-feira.

"O treinador principal do FC Porto, Sr. Sérgio Conceição, não utilizou qualquer braçadeira/credencial identificativa em zona visível, durante toda a partida.", sure escrito no mapa de castigos.

Já o FC Porto foi punido com uma multa de 714 euros por atraso no reinício do encontro. "O jogo, na segunda parte, reiniciou com 2 minutos de atraso relativo da chegada tardia da equipa do FC Porto sem apresentarem qualquer justificação.", pode ler-se.