Conceição: "Não treinei penáltis. Nas outras vezes treinei e perdemos"

Declarações do treinador do FC Porto, na conferência de imprensa de antevisão ao encontro com o Académico de Viseu, marcado para esta quarta-feira (19h45) e referente às meias-finais da Taça da Liga

Diogo Costa falou em gasolina: "Não me dá gasolina nenhuma, a gasolina é diária. É a possibilidade de ganhar mais um título para o FC Porto. [Diogo Costa] Vai estar no banco, normalmente quem está fora sente-se com mais adrenalina em relação ao jogador que está dentro. Ainda não temos esse troféu no museu, mas primeiro temos de defrontar o Académico de Viseu."

Alteração de formato em 2024/25: "Acho que a Taça da Liga tem evoluído de ano para ano, na minha opinião. Lembro-me do início, em que se metiam jogadores da equipa B e juniores com mais regularidade. Agora acho que todos querem ganhar. Todos a disputam como se de um título se tratasse. Ainda não temos esse troféu no museu, mas primeiro temos de defrontar o Académico de Viseu".

Eliminações passadas nas grandes penalidades: "Não treinei penáltis. Nas outras vezes treinei e perdemos."