Conceição: "Hoje Taremi e Sérgio Oliveira, noutra semana o Luis Díaz e Fábio Vieira"

Declarações do treinador do FC Porto, no final do encontro com o Gil Vicente (1-2).

Jogo: "Faltaram-nos algumas coisas, sinceramente. Fizemos o golo, tivemos uma dupla ocasião para fazer o segundo e dois minutos depois sofremos o penálti. O resultado era justo naquele momento. O Gil criava perigo sempre que chegava ao último terço. A equipa estava muito larga. Com bola, jogadores a não interpretarem bem. Havia muito espaço para o adversário explorar. Estávamos alertados para isso. Estávamos alertados para o jogo difícil. Na segunda parte já fomos mais próximos daquilo que somos."

Substituições: "Não tirei o Vitinha e o Fábio por estarem a jogar mal. Precisávamos de outras coisas. Fomos sempre mexendo com o jogo. Parabéns a quem entrou. É sinal que temos um grupo em que toda a gente está com o mesmo espírito. Acabámos por ser felizes. Valeu pela entrada dos suplentes, pela reação."

Golos bonitos: "A qualidade individual vem ao de cima. Hoje Taremi e Sérgio Oliveira, noutra semana o Luis Díaz e o Fábio Vieira. Mas temos de ser mais fiéis àquilo que somos, senão fica mais difícil ganhar jogos."

Difícil ganhar jogos: "Isso daria uma conversa mais longa. É difícil entrar na cabeça dos jogadores. A nossa pressão em ganhar é sempre muito grande. Temos terça-feira Liga dos Campeões. O meu discurso foi sempre virado para a importância do campeonato. Cada vez mais, as equipas técnicas estão bem preparadas."