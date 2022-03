Declarações do treinador do FC Porto, antes do encontro com o Tondela

Estado de Rúben Semedo: "Está a evoluir. Está a aceitar que tem de passar uma fase de adaptação, que é normal, a um novo clube, a novos métodos. Está muito melhor, se não, não entrava contra o Lyon. Mas isto não há número um, dois ou três. No jogo contra o Lyon achei que o Rúben era a melhor opção. Amanhã se não jogar Pepe poderá jogar o Fábio Cardoso. Fábio Vieira já jogou a avançado e ficaram avançados de raiz no banco."