Conceição: "Não foi o Sporting que perdeu, fomos nós que ganhámos"

Treinador do FC Porto recordou o triunfo em Alvalade na antevisão ao jogo com o Rio ave, marcado para as 20h30 de sábado.

Alertar o plantel e a vitória em Alvalade: "Tirando esta questão do trabalho da equipa médica e da densidade competitiva, tudo o que disse aqui é a extensão do que passo no balneário. A maior parte dos jogadores estão a ver a conferência. Não pensem que não veem, até para ver se apanham alguma coisa para depois... A mensagem é uma extensão do que lhes digo, de estarmos vivos, de estarmos de brilho no olho e de serem três pontos fundamentais. Se não, não tem significado esta vitória brilhante que tivemos em Alvalade. Não foi o Sporting que perdeu, fomos nós que ganhámos o jogo. O que vi foi que o Sporting perdeu... Foi o FC Porto que foi ganhar a Alvalade, por 2-1."

Consistência defensiva: "É muito importante. Vocês sabem que não sou nada um treinador defensivo, pelo contrário, - este até é o ano em que temos golos nesta fase da época - mas é a base para se ganhar jogos. O único resultado que nos dá pontos é não sofrer golos. Podemos fazer três golos e não levar ponto nenhum. E essa solidez defensiva é importante, bem como o compromisso e a atitude dos jogadores nos diferentes momentos em que não se tem bola. Isso é um trabalho de equipa. Mudamos de guarda-redes, entrado o Cláudio, o Fábio Cardoso saiu e entrou o Pepe, o Wendell sai para entrar o Zaidu, e não é pela linha defensiva. É um trabalho de equipa, em que esta tem tido um comportamento que me tem agradado, sempre pensando que podemos fazer melhor. E há situações no processo defensivo em que podemos e devemos melhorar, porque é extremamente importante para se ganhar jogo."

Série invencível gera desconforto no Benfica? "Não podemos adivinhar o sentimento dos outros. Felizmente tive a experiência de ir atrás e ganhar o campeonato e, infelizmente, a de ir à frente e perder. Depois, temos de olhar para o contexto de cada um dos campeonatos. Era importante dissecar ao máximo o contexto e os jogos. Lembro-me que quando perdemos o campeonato, empatámos uma vez nos últimos dez jogos, em Vila do Conde. Tivemos nove vitórias e um empate. Esse é um dos campeonatos que me está aqui [faz sinal de atravessado na garganta]. Mas, pronto, é o que é. A verdade é esta: estamos atrás do Benfica e não podemos facilitar. O sentimento dos outros ou o que eles possam pensar, não tem de nos dizer nada. Temos de olhar para o próximo jogo como uma final. Esperando, não dependendo de nós, que o adversário possa perder pontos. Se perder pontos, temos a possibilidade de depender só de nós, ganhando os jogos todos. Ainda ontem tive um jogador que me disse isso".