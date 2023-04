Declarações de Sérgio Conceição, treinador portista, após o FC Porto-Portimonense (1-0), jogo relativo à 26.ª jornada da Liga Bwin.

O jogo pareceu estar controlado, mas o resultado nem por isso: "Eu não estava a pensar no próximo jogo [com o Benfica], nem me passa pela cabeça, nem amanhã, porque vamos analisar este. Vamos tentar olhar para o departamento médico e ver os jogadores que estão de fora, o que não é desculpa. Podíamos e devíamos ter feito mais golos, tivemos ineficácia ofensiva, mas é uma vitória justa".

FC Porto voltou a não sofrer golos e Manafá foi titular: "Ele tem mantido o ritmo na equipa B. Sou pago para decidir e foi o que fiz".

Clássico com Benfica vai ser decisivo para as contas do título? "Como disse, primeiro vamos analisar este jogo e perceber o que correu bem e menos bem. A partir de terça-feira vamos preparar o jogo na Luz, que é tão importante como os outros . Não vamos antecipar cenários".